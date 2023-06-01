iPhone везде: посетители музея посчитали, что на картине известного художника изображён «яблочный» смартфон

Поэт держит «айфон» с одной стороны, c другой за этот предмет держится возлюбленная Бернса Мэри Кэмпбелл. Предложенный на картине эпизод запечатлел момент признания в любви между молодыми людьми. Также заметно, что они находятся на берегу реки. Это шотландская река Айр.

Наиболее мистично настроенные посетители музея начали строить теории о способностях поэта перемещаться во времени. К такому выводу люди пришли из-за того, что картина была закончена в 1882 году, а событие, которое изображено, датируется 1786 годом.

Но всё оказалось прозаичнее: «айфоном» оказалась Библия — в Шотландии принято обмениваться Библией между возлюбленными, намеревающимися вступить в брак, и делать это нужно у реки.

«Бернс и его возлюбленная, как известно, встретились, чтобы объявить о своих планах пожениться на реке Западная Шотландия в 1786 году, и отметили это событие древней шотландской традицией — обменом Библиями», — сообщило издание Daily Star.