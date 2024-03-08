IQ чат-бота Claude 3 оказался выше, чем у среднестатистического человека

По словам исследователя, Claude 3 снова оказался самым «думающим», поскольку набрал 101 балл IQ, что выше, чем «у среднестатистического человека». Главный конкурент этого чат-бота, ChatGPT, основанный на GPT-4, набрал 85 баллов. К слову, компанию Anthropic основали бывшие сотрудники OpenAI, не согласившиеся сотрудничать с Microsoft.

Лотт тестировал ИИ с помощью картинок без текста, но все модели провалили тест. Потом журналист описал тестовые фото и боты прошли тестирование. По мнению Лотта, по закону Мура чат-боты уровня Claude 3 скоро смогут набирать более 140 баллов, что уже значительно выше средних показателей у людей.