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Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2024, 06:45
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IQ чат-бота Claude 3 оказался выше, чем у среднестатистического человека

И его даже немного побаиваются разработчики
Недавние тесты больших языковых моделей ИИ, таких как GPT-4 (OpenAI), Claude 3 (Anthropic), Gemini (Google), Bing Copilot (Microsoft), Grok (Илон Маск)и других показали, что самым «умным» оказался продукт от Anthropic. Журналист Максим Лотт решил проверить эти чат-боты на уровень IQ.
IQ чат-бота Claude 3 оказался выше, чем у среднестатистического человека

© Ferra.ru

По словам исследователя, Claude 3 снова оказался самым «думающим», поскольку набрал 101 балл IQ, что выше, чем «у среднестатистического человека». Главный конкурент этого чат-бота, ChatGPT, основанный на GPT-4, набрал 85 баллов. К слову, компанию Anthropic основали бывшие сотрудники OpenAI, не согласившиеся сотрудничать с Microsoft.

Лотт тестировал ИИ с помощью картинок без текста, но все модели провалили тест. Потом журналист описал тестовые фото и боты прошли тестирование. По мнению Лотта, по закону Мура чат-боты уровня Claude 3 скоро смогут набирать более 140 баллов, что уже значительно выше средних показателей у людей.

© Maximumtruth.org

Также примечательна история от разработчиков Claude 3, рассказавших, что в ходе тестирования своего продукта по целому ряду критериев, ИИ продемонстрировал «леденящий душу навык». Claude 3 не просто решил все когнитивные задачи, трудные и для человека, а понял, что его тестируют и начал вести диалог в этом контексте.

Источник:Maximum Truth
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#искусственный интеллект
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#чат
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#бот