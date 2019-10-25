IQOS 3 DUOS представлен в России

Запущенный чуть раньше на рынке Японии, IQOS 3 DUOS полноценно пришел в Россию в пяти цветах: белом, синем, черном, золотом, а также в новом терракотовом.

Внешний вид устройства почти не изменился со времени выпуска обычного IQOS 3: все тот же матовый корпус без лишних надписей и кнопок, но дизайнерами была добавлена одна деталь - дополнительный светодиодный индикатор, с помощью которого стало проще следить за состоянием аккумулятора во время последующего использования.

В России IQOS 3 DUOS будет продаваться по цене 6490 рублей, а доступен в магазинах он будет уже с сегодняшнего дня, 24 октября. Эксклюзивная терракотовая версия будет доступна для покупки лишь в течение ближайших шести месяцев.

Напомним, что IQOS - это система нагревания табака, которая не выделяет дыма и не создает лишнего запаха.