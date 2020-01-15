Ирак планирует купить российские ракеты С-400 из-за беспомощности американских аналогов

Речь идет об американской противоракетной системе “Пэтриот”, которая неоднократно давала сбой. Так, в августе 2019 года нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии, находящийся под прикрытием именно данной системы обороны, был атакован беспилотными летательными аппаратами, в результате чего как минимум несколько десятков ракет достигли своей цели. Данный инцидент привел к резкому сокращению добычи нефти в стране аж в два раза! Последний случай, в рамках которого хваленый “Пэтриот” показал себя не с лучшей стороны — случай с атаками вооруженных сил Ирана. Тогда 11 из 15 иранских ракет достигли своих целей в лице американских военных баз в Ираке.

Теперь же, согласно последним данным, не только Турция и Индия, но также и Ирак, ведет переговоры с российской стороной о покупке системы ПВО С-400. Самое интересное, что Ирак является той страной, в которой расположены американские военные базы. Как отреагируют США на подобную инициативу со стороны властей Ирака, станет известно в самое ближайшее время.