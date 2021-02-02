Иран испытал свою мощнейшую ракету на комбинированном топливе

Комбинированность топлива, используемом аппаратом, заключается в том, что оно состоит как из твёрдого, так и жидкого компонентов. Представители Минобороны Исламской Республики заявили, что «Зульджанах» способна вывести на низкую околоземную орбиту спутник весом до 220 кг.

Напомним, что в апреле 2020 года Иран успешно запустил первый военный спутник в космос. Тогда это было сделано с помощью ракеты «Кассид», которая вывела на орбиту космический аппарат Noor-1. Более подробной информации по поводу события представители страны так и не сообщили.