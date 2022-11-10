Иран объявил о создании первой гиперзвуковой ракеты

В то же время командущий ВКС отметил, что новейшая разработка представляет из себя решение по уничтожению противоракетных систем противника. Он назвал его создание большим шагом в производстве ракет.

Напомним, что ранее издание The Drive писало о впечатляющей точности иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.