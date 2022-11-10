Наука и технологии
18:19, 10 ноября 2022
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Иран объявил о создании первой гиперзвуковой ракеты

И назвал это гигантским шагом в производстве ракет

Новостное агентство Ирана Tasnim сообщило о достижении местных специалистов — они сумели разработать первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету.

Иран объявил о создании первой гиперзвуковой ракеты

По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амира Али Хаджизаде, оружие успешно преодолевает системы противоракетной обороны.

Эта новая ракета пройдёт через все системы противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей.

Амир Али Хаджизаде

В то же время командущий ВКС отметил, что новейшая разработка представляет из себя решение по уничтожению противоракетных систем противника. Он назвал его создание большим шагом в производстве ракет.

Напомним, что ранее издание The Drive писало о впечатляющей точности иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

Источник:Lenta.ru
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