Иран объявил о создании первой гиперзвуковой ракеты

Иран объявил о создании первой гиперзвуковой ракетыИ назвал это гигантским шагом в производстве ракет
Новостное агентство Ирана Tasnim сообщило о достижении местных специалистов — они сумели разработать первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету.
По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амира Али Хаджизаде, оружие успешно преодолевает системы противоракетной обороны.
Эта новая ракета пройдёт через все системы противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей.
В то же время командущий ВКС отметил, что новейшая разработка представляет из себя решение по уничтожению противоракетных систем противника. Он назвал его создание большим шагом в производстве ракет.
Напомним, что ранее издание The Drive писало о впечатляющей точности иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.