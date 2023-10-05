Иран отправит человека в космос уже в ближайшие пять лет

По словам министра информационно-коммуникационных технологий страны, Исы Зарепура, Иран намерен отправить человека в космос уже в ближайшие пять лет.

Основной задачей для реализации данной миссии станет создание специальной биокапсулы, которая позволит человеку безопасно находиться в космическом пространстве. Работы над ней уже ведутся, и первые испытания запланированы на ближайшие месяцы.

Столь амбициозное заявление подтверждается реальными действиями страны в космической сфере.

Так, совсем недавно Иран успешно запустил свой новый военный спутник «Нур-3» на околоземную орбиту. Данный аппарат был выведен на орбиту на высоте 450 км от Земли.

Все эти шаги свидетельствуют о серьёзных намерениях страны стать одним из ключевых игроков в космической индустрии.