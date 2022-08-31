Иран показал беспилотник с шестиствольным пулемётом в действии

Отличительной особенностью модели является то, что на нём установлен шестиствольный пулемёт Akhgar. При этом в рамках свежих учений данная модификация летательного аппарата быа применена впервые.

Известно, что новинка получила пулемёт Akhgar калибра 7,62 мм. На видеофрагменте, опубликованном в Сети, можно увидеть запуск беспилотника и стрельбу из пулемёта.

Напомним, что создание базовой версии Karrar началось ещё в 2008 году. Устройство оснастили турбореактивным двигателем Toloue-4 — он обеспечивает максимальную скорость полета в 900 км/ч. При этом летательный аппарат способен нести на себе бомбы и ракеты.

Что интересно, были учения, в рамках которых Karra испытывали в качестве перехватчика с ракетами «воздух-воздух» Azarakhsh.