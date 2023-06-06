20:46, 06 июня 2023
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Иран представил неуязвимую для противоракетных систем гиперзвуковую ракету «Фаттах»Которая может маневрировать даже вне атмосферы
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана представили новейшую разработку — гиперзвуковую ракету «Фаттах», способную обходить все существующие системы противоракетной обороны (ПРО).
«Фаттах» — ракета с твердотопливным двигателем, дальность полёта — 1400 км, максимальная скорость составляет 14-15 тысяч км/ч — 12-13 чисел Маха. Ракета может обойти все существующие ПРО, маневрируя как в атмосфере, так и вне её.
«Гиперзвуковая ракета "Фаттах", последнее стратегическое достижение Воздушно-космических сил КСИР, была представлена в присутствии президента аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси и главнокомандующего КСИР Хосейна Салами», — сказано в сообщении иранского информагентства Fars.