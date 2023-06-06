Иран представил неуязвимую для противоракетных систем гиперзвуковую ракету «Фаттах»

«Фаттах» — ракета с твердотопливным двигателем, дальность полёта — 1400 км, максимальная скорость составляет 14-15 тысяч км/ч — 12-13 чисел Маха. Ракета может обойти все существующие ПРО, маневрируя как в атмосфере, так и вне её.

«Гиперзвуковая ракета "Фаттах", последнее стратегическое достижение Воздушно-космических сил КСИР, была представлена в присутствии президента аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси и главнокомандующего КСИР Хосейна Салами», — сказано в сообщении иранского информагентства Fars.