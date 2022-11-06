Иран признался в поставке дронов в Россию ещё до СВО

01:40, 06 ноября 2022
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Иран признался в поставке дронов в Россию ещё до СВОИ отверг участие своих беспилотников в боевых действиях
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна поставляла беспилотники России ещё за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине.
Министр подчеркнул, что участие иранских дронов в боевых действия на Украине — неправда. По словам Абдоллахияна, Иран договорился с украинской стороной о предоставлении доказательств использования иранских беспилотников в ходе конфликта.
«Ажиотаж, поднятый некоторыми западными странами о том, что Иран предоставил России ракеты и беспилотники для помощи в конфликте на Украине, совершенно неверен. Что касается беспилотников, это правда, но мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до начала конфликта», — заявил министр.
Источник:ИРНА
Автор:Андрей КадуковТеги:
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