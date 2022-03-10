Иран продемонстрировал подземные базы, усеянные ракетами и беспилотниками

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Иран продемонстрировал подземные базы, усеянные ракетами и беспилотникамиОсобенно удивляет дальность полёта последних
В сети появился ролик, на котором иранские военные демонстрируют собственные подземные базы. Они под завязку забиты дронами и боевыми ракетами.
Сообщается, что одна такая база способна единовременно запустить 60 дронов. При этом их отличительной особенностью стала дальность полёта — она составляет 2 тыс км. Вместе с ними на базе нашли своё место и боевые ракеты класса «земля-земля».
Напомним, что ранее, в декабре 2021 года, иранские военные применили новый танк на учениях. Тогда сообщалось о внедрении новой системы маскировки в модернизированную версию машины. Ещё раньше, в ноябре, в Иране показали запуск дрона-камикадзе Arash. Тогда беспилотник был применён в рамках учений Zulfiqar 1400.
Источник: Lenta.ru