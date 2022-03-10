Иран продемонстрировал подземные базы, усеянные ракетами и беспилотниками

Напомним, что ранее, в декабре 2021 года, иранские военные применили новый танк на учениях. Тогда сообщалось о внедрении новой системы маскировки в модернизированную версию машины. Ещё раньше, в ноябре, в Иране показали запуск дрона-камикадзе Arash. Тогда беспилотник был применён в рамках учений Zulfiqar 1400.