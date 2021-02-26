Иран разработал новейший тяжёлый ударный беспилотник

Об особенностях новинки рассказал командующий ВВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде, пишет Mehr News. По его словам, тяжелый широкофюзеляжный беспилотник разрабатывался с прицелом на нанесение ударов по целям с воздуха, а также веления разведки. При этом специально для него была создана линейка «интеллектуальных» боеприпасов. Дополняет воздушное орудие различное оптическое и радиоэлектронное оборудование.

Согласно имеющимся данным, Kaman-22 имеет способен преодолеть до 3 тыс км, при этом в воздухе БПЛА способен находиться около 24 часов. Также на беспилотник можно «навесить» различной экипировки массой до 300 кг.