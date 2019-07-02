Иран угрожает уничтожить Израиль за полчаса

По его словам, в случае, если США все же решит осуществить нападение на Иран, то в таком случае мгновенным ответом иранской стороны на этот акт агрессии будет прост — “Израиль перестанет существовать в течение получаса”. Представитель иранского парламента также отметил, что для ответа на американскую агрессию у страны есть отличное средство в лице “могучей армии и военно-технической мощи”. Зоннур также прокомментировал недавние заявления Трампа о том, что он якобы отменил удар по Ирану за 10 минут до его нанесения:

“Это все блеф. Если бы они посчитали атаку потенциально успешной, то удар отменять бы не стали. Они прекрасно знают, чего может стоить такая атака им самим и их сателлитам в регионе”, — отметил Моджаб Зоннур.