Иран успешно запустил собственную ракету-носитель

При этом представители Министерства обороны страны заявили о запуске аппарата исключительно в научных целях.

Сообщается, что конструкция 25,5-метровой ракеты состоит из трёх ступеней, две из которых работают на твёрдом топливе, а одна — на жидком. В то же время известно, что сам носитель весит 52 тонны, а его грузоподъёмность достигает 220 кг. Максимальная орбита, которую может достичь устройства — 500 км.

Что интересно, в США и ряде иных стран уже выразили опасения в связи с потенциальной возможностью использования иранской космической программы для отработки военных технологий, в том числе для создания и производства баллистических ракет.