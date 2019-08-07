Иран вооружился “умными” ракетами

Так, ракета “Балабан” имеет складывающиеся крылья, предназначенные для увеличения дальности полета. Также этому способствует навигационная система GPS/INS. Вторая разработка Ирана, ракета “Ясин”, имеет дальность поражения цели на расстоянии более 50 км. Ракета “Гаем” разработана для более точечных ударов: ее вероятное отклонение от цели составляет не более 50 см. Все три ракеты могут быть установлены на истребителях, вертолетах и беспилотных летательных аппаратах.

Напомним, что за последние несколько лет Иран смог добиться заметных успехов. Так, страна умудрилась совершить прорыв в собственном оборонном секторе, несмотря на санкции и экономическое давление со стороны Запада.