Иран вывел три новых спутника, несмотря на «опасения» западных стран

Аппараты были запущены на ракете-носителе Simorgh собственной иранской разработки. Полезная нагрузка носителя состояла из двух телекоммуникационных кубсатов Keihan 2 и Hatef 1, а также одного исследовательского спутника Mehda, который используется для анализа технических возможностей Simorgh для развёртывания спутников различного назначения на разных орбитах.

Сообщается, что иранские спутники размещены на орбитах от 450 до 1110 км над Землёй.

В связи с запуском эти спутников об «опасениях» поспешили заявить Германия, Великобритания и Франция. Эти государства считают, что Иран занимается не наукой, а программой развёртывания межконтинентальных баллистических ракет.

В январе Иран уже запускал спутники. Аппарат серии Soraya был запущен на орбиту 20 января.