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Иранские военные провалили запуск нового спутника на орбиту
При этом до сих пор неизвестно, для чего именно должны были использоваться данные спутники
В сети появилась информация о том, что министерство обороны Ирана все же не сумело совершить успешный запуск на орбиту спутника “Зафар-2”. Хоть аппарат и вышел в открытый космос, он все же не смог развить необходимую для достижения орбиты скорость.
”Ракета-носитель «Симорг» успешно вывела в космос спутник «Зафар». Однако он не достиг скорости, необходимой для достижения орбиты”, — говорится в официальном заявлении Минобороны Ирана.
Напомним, что “Зафар-2” — это спутник, разработанный инженерами страны, который предназначался для выполнения различных военных задач, при этом информации о том, какие это задачи в сети нет. Также иранские военные заявляют, что у спутника имеется и ряд исследовательских целей, подробности о которых также не раскрываются.