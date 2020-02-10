Иранские военные провалили запуск нового спутника на орбиту

”Ракета-носитель «Симорг» успешно вывела в космос спутник «Зафар». Однако он не достиг скорости, необходимой для достижения орбиты”, — говорится в официальном заявлении Минобороны Ирана.

Напомним, что “Зафар-2” — это спутник, разработанный инженерами страны, который предназначался для выполнения различных военных задач, при этом информации о том, какие это задачи в сети нет. Также иранские военные заявляют, что у спутника имеется и ряд исследовательских целей, подробности о которых также не раскрываются.