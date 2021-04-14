Иранский беспилотник подбил израильское судно недалеко от Арабских Эмиратов

Сам инцидент произошёл недалеко от эмирата Эль-Фуджайра. Как пишет Lenta.ru, грузовое судно успело выйти из кувейтского порта Ахмади. При этом после атаки оно получило «незначительные повреждения». К счастью, члены команды не пострадали.

Израиль уже заявил о причастности к атаке иранской ракеты, которую запустил иранский беспилотник. При этом отрабатывается и версия с атакой со стороны другого судна, также принадлежащего Израилю.

По мнению журналистов, произошедшее могло стать ответной реакцией на недавний теракт на ядерном объекте в иранском Натанзе. Тогда в случившемся обвинили силы, причастные к израильским спецслужбам.