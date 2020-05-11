Иранский боевой корабль по ошибке атаковал ракетами собственное вспомогательное судно

Судя по имеющимся на данный момент сведениям, в рамках учений возникло определенное рассогласование подразделений, в результате чего Jamaran выполнил запуск противокорабельной ракеты еще до того, как Konarak смог отойти от траектории атаки. По итогу головка самонаведения C-802 захватила вспомогательное судно в качестве более приоритетной цели, чем имевшаяся мишень, и ракета направилась в его сторону.

При этом стоит отметить, что не первый подобный случай в 2020 году, за которыми были замечены иранские военные. Так, еще в самом начале января сразу после вылета из аэропорта Тегерана был сбит Boeing 737−800 “Международных авиалиний Украины”. Тогда в результате атаки ПВО, погибло 176 человек, находившихся на борту судна.