Наука и технологии
Сегодня 09:13
Иранский ракетный комплекс Bavar-373 сравнили по характеристикам с российским С-400
Правда, все еще неясно, какие именно характеристики специалисты рассматривали в рамках сравнения
В связи с неутихающим военным конфликтом в Нагорном Карабахе, Иран решил провести собственные учения, проверяя по ходу дела боеспособность своих наработок. Так, например, по итогам испытаний ракетного комплекса Bavar-373, его сравнили по боевым характеристикам с российским С-400.
Иранские военные инженеры отметили, что новейшие оружие, используемое армией страны еще с прошлого года, ”сопоставимо по своим характеристикам и функциональности с российскими аналогами, включая С-400”. Стоит отметить, что никаких заявлений о том, какие признаки легли в основу подобного сравнения, иранскими специалистами озвучено не было.
Напомним, что Bavar-373 представляет из себя дальнобойный зенитный комплексом с радиусом поражения около 300 км по дальности и приблизительно 27 км по высоте. Основной целью комплекса являются не только боевые самолеты, но и полноценные баллистические ракеты.