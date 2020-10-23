Иранский ракетный комплекс Bavar-373 сравнили по характеристикам с российским С-400

Иранские военные инженеры отметили, что новейшие оружие, используемое армией страны еще с прошлого года, ”сопоставимо по своим характеристикам и функциональности с российскими аналогами, включая С-400”. Стоит отметить, что никаких заявлений о том, какие признаки легли в основу подобного сравнения, иранскими специалистами озвучено не было.

Напомним, что Bavar-373 представляет из себя дальнобойный зенитный комплексом с радиусом поражения около 300 км по дальности и приблизительно 27 км по высоте. Основной целью комплекса являются не только боевые самолеты, но и полноценные баллистические ракеты.