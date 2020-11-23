Иранский танк Karrar назвали похожим на российский Т-90МС

Karrar — это передовой иранский танк, первые фотографии которого стали достоянием общественности относительно недавно, в марте 2017 года. Согласно имеющимся данным, аппарат использует базу советского танка Т-72 в качестве базы, но при этом новое изделие получило собственную башню и броню. Несмотря на это, “родственность” боевой машины с советским предком дало повод зарубежным специалистам сравнивать иранский аппарат с российским “братом”.

Так, специалисты издания Army Recognition пишут, что по своей конструкции танки модели Karrar крайне сходи с Т-90МС. При этом они также указывают и на то, что компоновка Karrar имеет немало схожих со стандартным ОБТ Т-72 моментов: водитель также отделен в передней части корпуса, командир и наводчик находятся в башне, установленной в центре корпуса и т.д.