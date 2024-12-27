ИРИ совместно с Роскачеством проверят игры на «вытягивание» денег

Роскачество собирается изучить популярные видеоигры на предмет манипулятивных механик, которые могут вызывать зависимость у игроков. Руководитель ведомства Максим Протасов сообщил, что проверка запланирована на 2025 год. Главная цель — это проверить, не используют ли игры манипуляции для того, чтобы игроки тратилибольше денег.

Вместе с Институтом развития интернета Роскачество разработает методику, по которой можно будет оценить качество игр. Это позволит пользователям понимать, соответствуют ли игры стандартам Знака качества. Проверка затронет не только механики, но и их влияние на поведение игроков, особенно детей.

Особое внимание будет уделено тому, как внутриигровые покупки могут манипулировать игроками. Центр цифровой экспертизы Роскачества займётся анализом, чтобы понять, насколько эти игры могут вызывать зависимость. Это важно для защиты пользователей от нечестных игровых практик.