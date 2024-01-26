Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2024, 15:06
1 мин.

Ирландская полиция нашла в болоте останки древнего человека

Который жил больше 2 тысяч лет назад
В ходе геологоразведки торфяного болота в североирландском графстве Лондондерри были обнаружены человеческие останки. Полиция графства сразу заинтересовалась находкой и приступила к расследованию, поскольку найденные останки могли быть результатом преступления.
Ирландская полиция нашла в болоте останки древнего человека

© Police Service of Northern Ireland / N+1

Из торфа были извлечены остатки мягких тканей, кости и почка. Анализы и экспертизы проводили специалисты по судебно-медицинской антропологии. Выяснилось, что умерший — мальчик 13-17 лет, который погиб по неустановленной причине. А жил умерший около 2000–2500 лет назад.

Это очередная находка останков древнего человека. В Северной Европе в последнее время учёные часто находят хорошо сохранившиеся останки древних людей, причём именно в торфяных болотах. Этому способствует рыхлая структура торфа, хорошо сохраняющая органику. «Поэтому в торфяниках часто раскапывают не только древние артефакты из кожи или древесины, но и так называемых болотных людей — полностью или частично мумифицированные останки, пролежавшие сотни или тысячи лет», — пишет издание N+1.

Источник:N+1
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#наука
,
#история
,
#Геология
,
#полиция
,
#Ирландия