Ирландская полиция нашла в болоте останки древнего человека

Из торфа были извлечены остатки мягких тканей, кости и почка. Анализы и экспертизы проводили специалисты по судебно-медицинской антропологии. Выяснилось, что умерший — мальчик 13-17 лет, который погиб по неустановленной причине. А жил умерший около 2000–2500 лет назад.

Это очередная находка останков древнего человека. В Северной Европе в последнее время учёные часто находят хорошо сохранившиеся останки древних людей, причём именно в торфяных болотах. Этому способствует рыхлая структура торфа, хорошо сохраняющая органику. «Поэтому в торфяниках часто раскапывают не только древние артефакты из кожи или древесины, но и так называемых болотных людей — полностью или частично мумифицированные останки, пролежавшие сотни или тысячи лет», — пишет издание N+1.