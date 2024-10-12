Ирландская полиция потеряла доступ к тысячам биткоинов пойманного наркоторговца

Эти кошельки принадлежат ирландцу Клифтону Коллинзу, в 2020 году обвинённому Высоким судом в выращивании каннабиса. Следствие длилось с 2017 года, в результате которого стало обвинение в торговле наркотиками и конфискация криптовалюты. Причём наркодиллер является одним из первых крупных инвесторов в биткоин.

Несмотря на арест в 2019 и конфискацию в 2020 году кошельков, САВ до сих пор не может получить доступ к биткоинам. Хотя Коллинз пошёл на сделку со следствием и предоставил силовикам всю информацию. По словам Коллинза, он спрятал документ с сид-фразами в футляре для удочек, но его не нашли при обыске, так как файл мог исчезнуть во время взлома квартиры или уборки после ареста.