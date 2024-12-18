Ирландский регулятор оштрафовал Meta* за утечку данных ещё в 2018 году

Как тогда сообщалось, злоумышленники использовали уязвимость в коде соцсети для получения токенов доступа пользователей и доступа к аккаунтам. Были скомпрометированы 29 млн учётных записей, включая 3 млн в ЕС.

Ирландский регулятор обвинил Meta в недостаточной защите данных, неправильной обработке персональных данных и недостаточной информированности о нарушении.

Ранее аналогично поступила и Австралия, объявившая о мировом соглашении с Meta на 50 млн австралийских долларов в связи со скандалом, связанным с Cambridge Analytica — британской частной компанией, использовавшей технологии глубинного анализа данных, включая соцсети, для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Сети. Эти штрафы наложены на Meta в связи с серьёзными нарушениями безопасности и утечкой большого количества персональных данных пользователей.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.