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Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2024, 15:00
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Ирландский видеопортал The Portal «не прожил» и недели из-за хамства пользователей

Не прониклись
Ирландский арт-художник Бенедиктас Гилис создал такой одновременно общественный концепт и технологическую новинку, как беззвучный видеопортал The Portal, соединяющий Дублин и Нью-Йорк. Сведения об этом появились 11 мая, но уже 14 мая портал закрылся, не просуществовав и недели.
Ирландский видеопортал The Portal «не прожил» и недели из-за хамства пользователей
© Simonsfoundation.org

Всё упёрлось в банальное хамство. Хотя изначально идея заключалась в том, чтобы люди по обеим сторонам экрана могли видеть друг друга в режиме реального времени, но без звука — для «чистоты» восприятия. На том всё и закончилось, поскольку жители Нью-Йорка увидели не интерес со стороны дублинцев, а насмешки, средний палец, мемы на счёт трагедии с башнями близнецами, произошедшей 11 сентября 2001 года, оголённую женскую грудь и другие части тела.

Со стороны американцев тоже хватало подобных примеров, но в Дублине, как пишут СМИ, наблюдался какой-то коллективный приступ. В частности, New York Post назвала происходящее «порталом в ад».

В итоге в ситуацию вмешался городской совет Дублина. «Команда, создавшая художественную скульптуру Portal art, …изучала возможные технические решения проблемы неподобающего поведения небольшого меньшинства людей. Городской совет Дублина надеялся найти решение уже сегодня, но, к сожалению, предпочтительное решение, которое включало бы размытие текста, оказалось неудовлетворительным. В результате портал будет отключён сегодня в 10 вечера, и команда Portals.org сообщила нам, что они ожидают, что он будет снова включён позже на этой неделе», — прокомментировал совет Дублина своё решение.

Источник:The Register
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Ирландия
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#сша
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#Нью-Йорк
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#технологии