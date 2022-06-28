«Искандеры» в какой комплектации передаст РФ Белоруссии

По мнению эксперта, полная комплектация позволит Белоруссии лучше контролировать территорию НАТО, тогда как «Искандеры» в экспортном варианте этой задачи не решат. Отличие комплектаций в том, что дальность варианта, которым пользуется Россия, составляет 500 км, а экспортного — 280 км. К тому же «в случае реального конфликта использовать его можно будет совместно с РФ и по единому замыслу».

Также Лавров отметил, что «Искандеры» в комплектации, которую могут передать Белоруссии, находятся в Калининградской области. Получение таких же Белоруссией позволит увеличить зону досягаемости ещё на 300 км к югу.

«Но дополнительное размещение их в Белоруссии даст значительный прирост зоны досягаемости, она сместится ещё на 300 километров к югу», — подчеркнул обозреватель.