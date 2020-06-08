Исходный код браузера Google Chrome изменят в рамках борьбы с расизмом

Так, в коде продуктов проекта Chromium (в число которых и входит браузер от Google) избавятся от слов blacklist и whitelist (что в переводе с английского означает ”черный список” и ”белый список” соответственно). Если верить словам участников данного проекта, соответствующее решение было принято в связи со ставшей еще более актуальной борьбой с расизмом.

К слову, в сообщении уже сейчас говорится о том, что два слова, от которых было решено избавиться, будут заменены на новые: blocklist и allowlist. Они, по словам представителей сообщества, представляют из себя более нейтральные термины, что явно положительно скажется на “чистоте” языка.