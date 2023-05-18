Искусственное мясо оказалось вреднее для экологии, чем натуральное

При производстве искусственного мяса также используются табачные растения и ГМО ячменя и в целом оказалось, что углеродный след такого технологического процесса вреднее, чем при классическом выращивании мясного скота. В ходе исследований учёные выяснили, что по уровню выбросов негативное влияние на экологию отрасль искусственного мяса оказывает в 4–25 раз сильнее, чем производство натурального мяса.

Синтетика также не оказывает благотворного влияния на здоровье потребителей. По словам специалистов, предстоит ещё много исследований, но уже понятно, что новые открытия — неприятный сигнал для распиаренной отрасли искусственного мяса.