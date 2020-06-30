Искусственному интеллекту могут доверить раздел имущества при разводе

Известно, что в инструмент Amica, который использует технологию искусственного интеллекта, правительство вложило порядка 3 млн австралийских долларов. Разработка призвана помочь парам разделять имущество при разводе, учитывая обстоятельства, виды соглашений, а также решения, которые принимаются судами в данных вопросах.

По словам руководителя разработки Габриэль Кэнни, Amica может уменьшить юридические расходы на разводы. ”Мы хотим помочь людям решить их проблемы, не тратя десятки тысяч долларов на длительные юридические баталии”, - заключила Кэнни. Примечательно, что вплоть до конца года воспользоваться онлайн-инструментом можно абсолютно бесплатно.