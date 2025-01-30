Искусственные нейроны помогут роботам стать умнее

Исследователи создали органический электрохимический нейрон (OECN) с высокой производительностью. В отличие от предыдущих моделей, он обладает гораздо более широким диапазоном частот, что приближает его к естественным нейронам человека. Кроме того, команда интегрировала эти искусственные нейроны с сенсорными рецепторами и синапсами, что позволило им в реальном времени воспринимать и обрабатывать тактильные сигналы.

По словам ученых, разработка приближает науку к созданию технологий, которые смогут имитировать работу биологических систем.

Проблема существующих искусственных нейронных схем заключается в их узком диапазоне работы. Однако новая разработка позволяет регулировать частоту активации в 50 раз шире, чем у предыдущих аналогов. Это значительно улучшает возможности нейрона в обработке сигналов и взаимодействии с другими компонентами.

Следующая цель ученых — уменьшить размер искусственных нейронов и повысить их эффективность. Это поможет приблизить разработки к полноценному воспроизведению сенсорных систем человека, что откроет новые перспективы в робототехнике, медицине и других высокотехнологичных сферах.