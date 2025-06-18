Искусственные нейросети объяснили, как мозг воспринимает пространство вокруг тела

Исследователи использовали искусственные нейронные сети — программы, имитирующие работу мозга, — которые учились через пробу и ошибку выбирать правильные действия, например, избегать или ловить объекты. Таким образом они создали так называемую «эгоцентрическую карту ценностей», которая показывает, как отдельные группы нейронов оценивают ближайшее окружение с точки зрения пользы или опасности.

Полученная модель оказалась похожей на данные, полученные ранее при изучении мозга макак и человека с помощью различных методов, включая МРТ и электроэнцефалографию. В частности, нейроны в модели реагировали сильнее на быстро движущиеся объекты и те, которые имеют большую ценность, а также разделялись на группы, отвечающие за избегание опасности или за действия по захвату.

Такой подход помогает лучше понять, почему мозг так организует информацию о ближайшем пространстве и как эти нейроны участвуют в быстром реагировании на внешние раздражители.