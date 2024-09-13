Искусственные сахара помогут в точной диагностике и лечении болезней

Сложные сахара, называемые гликанами, играют ключевую роль в функционировании клеток, но также могут быть использованы патогенами для заражения. Проблема в том, что один и тот же гликан может связываться с разными белками, что усложняет диагностику и разработку точных тестов.

Ученые использовали комбинацию ферментов и химического синтеза для создания фторсахара (Fluoro Sugar), которые изменяют взаимодействие гликанов с белками. Эти сахара могут использоваться для создания простых и недорогих тестов, таких как тесты на холеру.