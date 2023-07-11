Искусственный газон обвинили в загрязнении окружающей среды

Исследователи из Барселонского университета провели исследование в Андалузии и выяснили, что искусственные газоны являются одним из основных источников пластикового загрязнения Средиземного моря.

Статья, опубликованная в журнале Environmental Pollution, приводит данные о том, что до 15% макро- и мезопластика, включая полиэтиленовые и полипропиленовые волокна искусственного газона, обнаружены в водоемах.

Например, река Гвадалквивир в течение дня выносит до 20 тыс пластиковых волокон, а на квадратном километре поверхностных вод Средиземного моря — 213 200 частиц.

Отметим, что искусственные газоны, широко используемые в качестве замены натуральным покрытиям на различных площадках, содержат около 86% полиэтилена и 14% полипропилена. Их использование приводит к попаданию пластиковых частиц в окружающую среду. Ранее такие потоки пластика не были количественно оценены.

По словам учёных, результаты данного исследования вызывают беспокойство относительно последствий использования данного типа газонов для окружающей среды.