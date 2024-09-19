Искусственный глаз на основе кошачьего зрения улучшит ночное видение

В отличие от традиционных камер с круглыми апертурами, новая камера использует вертикальный разрез, что позволяет удерживать объект в фокусе, а задний план оставлять размытым. Это улучшает отслеживание цели и делает камеру более эффективной в дневное время.

Кошачьи глаза также известны своей способностью видеть в темноте благодаря тапетуму люцидум — отражающему слою за сетчаткой. Новая камера оснащена серебряными отражателями, которые имитируют эту функцию, что значительно повышает ее чувствительность к свету.