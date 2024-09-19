Искусственный глаз на основе кошачьего зрения улучшит ночное видение

Опубликовано 19 сентября 2024, 20:491 мин.
Искусственный глаз на основе кошачьего зрения улучшит ночное видениеСоздан новый тип камеры
Инженеры из Центра исследований наночастиц при Сеульском национальном университете и других корейских институтов разработали инновационный искусственный глаз, вдохновленный строением глаз кошек. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, представляет новый тип камеры, способный видеть в темноте и различать замаскированные объекты.
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В отличие от традиционных камер с круглыми апертурами, новая камера использует вертикальный разрез, что позволяет удерживать объект в фокусе, а задний план оставлять размытым. Это улучшает отслеживание цели и делает камеру более эффективной в дневное время.
Кошачьи глаза также известны своей способностью видеть в темноте благодаря тапетуму люцидум — отражающему слою за сетчаткой. Новая камера оснащена серебряными отражателями, которые имитируют эту функцию, что значительно повышает ее чувствительность к свету.