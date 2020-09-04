Искусственный интеллект боевых беспилотников обучили самостоятельно выбирать цели

Назвали проект ИИ Agile Condor, при этом уже сейчас он способен самостоятельно идентифицировать цели, а также выбирать, какие из них атаковать. Таким образом, инженеры General Atomics Aeronautical Systems сумели добиться практически полного автоматизма системы, т.к. ей больше не нужен специальный оператор для управления.

Планируется, что в будущем Agile Condor успешно разгрузит операторов вооружения и снизить тем самым число людей, занимающихся управлением беспилотниками. Также новый искусственный интеллект поможет уменьшит нагрузку на спутниковые системы для обмена данными.