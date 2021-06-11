Искусственный интеллект будет искать неровности и ямы на автомобильных дорогах России

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Искусственный интеллект будет искать неровности и ямы на автомобильных дорогах РоссииВ нашей стране ИИ явно будет где развернуться
Как стало известно, российский мобильный оператор Билайн, совместно с одним из регионов России, запустит новый проект. Его основной целью является использование нейросети для поиска неровностей и ям на автодорогах страны.
Процесс будет устроен следующим образом: сначала дроны собирают фотографии некоторых участков дорожного полотна, а затем нейросеть будет искать среди них кадры с проблемными участками. Об этом Ferra.ru рассказали представители Билайна.
Что интересно, специалисты также хотят обучить искусственный интеллект не только определять факт наличия неровности, но также её глубину.
Отметим, что это не первая област применения внутренней нейросети компании — «Beeline AI». Ранее она уже использовалась для анализа снимков, сделанных дронами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».