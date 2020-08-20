Искусственный интеллект будет искать оскорбления ВКонтакте

”Мы разделяем позицию наших пользователей и партнеров касательно языка вражды и прославления насилия. Если же вы заметили оскорбительную публикацию, пожалуйтесь на нее. С проявлениями нетерпимости эффективнее бороться вместе — и мы призываем пользователей присоединяться к нам в этой борьбе”, - заявил руководитель команды модерации ВКонтакте Иван Корнеев.

Напомним, что действующие правила соцсети напрямую запрещают публиковать записи и комментарии, которые несут прямую угрозу здоровью и жизни, как-либо призывают к суициду, представляют из себя враждебные высказывания, поощряющие насилие и нападки на человека (или группу людей) с целью унижения их достоинства, призывают к сегрегации и подстрекают к насилию и т.д.