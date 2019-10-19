Искусственный интеллект будет контролировать работу российских нефтяников

Программа будет называться Cyclops и ее основной задачей будет выявление работающих без каски или спецодежды сотрудников, а также тех работников, которые заходят в опасные зоны. На помощь новейшей разработке должна прийти система компьютерного зрения, а также искусственный интеллект, который займется анализом всех данных, собранных с помощью камер видеонаблюдения. В случае необходимости, система будет иметь возможность оповестить о нарушениях оператора, либо подать звуковое оповещение на площадку.

”Комиссия отраслевого союза "Нейронет" поддержала проект, так как он соответствует одному из наших приоритетов: развитию культуры техники безопасности в стране. Систему можно внедрить на любом производственном предприятии, используя уже установленные камеры видеонаблюдения”, — рассказал исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов.