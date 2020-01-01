Искусственный интеллект будет выслеживать налоговых мошенников

Так, в рамках проектирования нового метода, специалисты использовали сведения, собранные у более чем 300 тыс налоговых инспекторов. В дальнейшем эта информация была источником, по которому искусственный интеллект обучался, пытаясь выявить различного рода аферистов и уклонистов. По словам все того же издания, даже несмотря на перенаселенность Китая, специалистов в данной сфере, в сфере инспекции налоговых преступлений, все еще крайне не хватает.

Итоговая технология, по словам ученых, способна выявить около 95% всех известных махинаций в налоговой сфере, при этом также новая разработка умеет распознавать и прочие финансовые хитрости. На данный момент неизвестно, когда новую разработку начнут использовать на государственном уровне.