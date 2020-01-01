Наука и технологии
Вчера 21:41
Искусственный интеллект будет выслеживать налоговых мошенников
Правда, пока неизвестно, когда новую технологию введут в полноценное использование
Китайское издание South China Morning Post опубликовало материал, в котором рассказало о том, что местные разработчики разработали новый способ, благодаря которому искусственный интеллект сможет обнаруживать налоговых преступников.
Так, в рамках проектирования нового метода, специалисты использовали сведения, собранные у более чем 300 тыс налоговых инспекторов. В дальнейшем эта информация была источником, по которому искусственный интеллект обучался, пытаясь выявить различного рода аферистов и уклонистов. По словам все того же издания, даже несмотря на перенаселенность Китая, специалистов в данной сфере, в сфере инспекции налоговых преступлений, все еще крайне не хватает.
Итоговая технология, по словам ученых, способна выявить около 95% всех известных махинаций в налоговой сфере, при этом также новая разработка умеет распознавать и прочие финансовые хитрости. На данный момент неизвестно, когда новую разработку начнут использовать на государственном уровне.