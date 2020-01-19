Искусственный интеллект будут обучать методами обучения животных

Работает система достаточно просто: для обучения искусственного интеллекта используются положительные и отрицательные обратные связи. Алгоритм, по сути, занимается тем, что случайным образом пытается предсказать, какое действие может принести ему вознаграждение, а какое наоборот лишит желанного итога. В дальнейшем нейросеть все же совершает действие, смотрит на результат и затем корректирует свое предсказание, основываясь на пределе погрешности.

Так, специалисты из DeepMind, дочерней компании Alphabet, выступили с совершенно новой теорией того, как в нашем мозгу работают механизмы вознаграждения. Что интересно, данная гипотеза уже подкреплена первоначальными экспериментальными выводами, а также способна помочь ученым по всему миру лучше понимать психическое здоровье и мотивацию людей. Также она может быть полезна при разработке искусственного интеллекта, максимально приближенного к человеческому.