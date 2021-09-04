Искусственный интеллект Facebook принял темнокожего мужчину на видео за примата

Но у подобного подхода есть и свои недостатки. Так, например, 27 июля 2021 года на площадку было загружено видео. В нём была зафиксирована стычка между темнокожими и светлокожими людьми, а также полицейскими.

Пикантность ситуации заключается в том, что рядом с видео пользователи могли увидеть уведомление, в котором соцсеть предлагает продолжить просмотр «видео о приматах», передаёт Engadget. И вот, накануне представители Facebook принесли свои извинения за случившееся.