Искусственный интеллект Facebook принял темнокожего мужчину на видео за примата

Искусственный интеллект Facebook принял темнокожего мужчину на видео за приматаРазумеется, IT-гигант уже принёс свои извинения за случившееся
Но у подобного подхода есть и свои недостатки. Так, например, 27 июля 2021 года на площадку было загружено видео. В нём была зафиксирована стычка между темнокожими и светлокожими людьми, а также полицейскими.
Пикантность ситуации заключается в том, что рядом с видео пользователи могли увидеть уведомление, в котором соцсеть предлагает продолжить просмотр «видео о приматах», передаёт Engadget. И вот, накануне представители Facebook принесли свои извинения за случившееся.
Как мы уже говорили, несмотря на то что мы работаем над улучшением искусственного интеллекта, мы знаем, что он не совершенен и нам предстоит много работы. Мы приносим извинения всем, кто мог видеть эти оскорбительные рекомендации.
Напомним, что искусственный интеллект и в прошлом не раз заставлял «краснеть» технологических гигантов. Ещё в 2016 году бот Microsoft буквально за сутки превратился в расиста и заявил, что поддерживает Гитлера.