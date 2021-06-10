Искусственный интеллект Google сократил время создания чипов с нескольких месяцев до 6 часов

Подразделение Google Research опубликовало материал в журнале Nature, в котором рассказала, что её ИИ смог сократить время проектирования новых чипов с нескольких месяцев до 6 часов. При этом итоговый результат оказывался не хуже проектов, над которыми трудились специально обученные люди. А иногда получалось даже лучше.

Представители Google отметили, что для достижения такого результата компания превратила процесс проектирования в игру. В ней компоненты выступали в роли фишек, а холст, на котором они расположены, обозначили как игровой стол.

В итоге побеждала та нейросеть, которая показывала максимальную производительность итогового чипа.