Искусственный интеллект Google улучшит распознавание рака груди на ранних стадиях

Представители поискового гиганта заявили, что это первый случай, когда компания лицензирует технологию. Таким образом она надеется помочь в достижении более точного выявления рака молочной железы и оценке рисков.

Сообщается, что совместными усилиями обе компании надеются внедрить технологию в реальные клиники. Правда, коммерческое внедрение зависит от того, насколько успешными окажутся дальнейшие исследования и испытания.

Стоит, правда, отметить, что на сегодняшний день искусственный интеллект всё ещё несовершенен в нахождении рака. Так, например, в 2020 году сама Google писала о случаях, когда врачи замечали рак, которую ИИ-модель изначально не видела.