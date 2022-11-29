Наука и технологии
08:26, 29 ноября 2022
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Искусственный интеллект Google улучшит распознавание рака груди на ранних стадиях

В планах его внедрение в реальные клиники

Компания Google объявила о том, что она предоставит лицензию на свою модель ИИ для скрининга рака молочной железы. Получит её компания iCAD, занимающаяся медицинскими технологиями.

Искусственный интеллект Google улучшит распознавание рака груди на ранних стадиях

Фото: El Camino Health

Представители поискового гиганта заявили, что это первый случай, когда компания лицензирует технологию. Таким образом она надеется помочь в достижении более точного выявления рака молочной железы и оценке рисков.

Сообщается, что совместными усилиями обе компании надеются внедрить технологию в реальные клиники. Правда, коммерческое внедрение зависит от того, насколько успешными окажутся дальнейшие исследования и испытания.

Стоит, правда, отметить, что на сегодняшний день искусственный интеллект всё ещё несовершенен в нахождении рака. Так, например, в 2020 году сама Google писала о случаях, когда врачи замечали рак, которую ИИ-модель изначально не видела.

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