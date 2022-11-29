Искусственный интеллект Google улучшит распознавание рака груди на ранних стадиях

Искусственный интеллект Google улучшит распознавание рака груди на ранних стадияхВ планах его внедрение в реальные клиники
Компания Google объявила о том, что она предоставит лицензию на свою модель ИИ для скрининга рака молочной железы. Получит её компания iCAD, занимающаяся медицинскими технологиями.
Фото: El Camino Health
Представители поискового гиганта заявили, что это первый случай, когда компания лицензирует технологию. Таким образом она надеется помочь в достижении более точного выявления рака молочной железы и оценке рисков.
Сообщается, что совместными усилиями обе компании надеются внедрить технологию в реальные клиники. Правда, коммерческое внедрение зависит от того, насколько успешными окажутся дальнейшие исследования и испытания.
Стоит, правда, отметить, что на сегодняшний день искусственный интеллект всё ещё несовершенен в нахождении рака. Так, например, в 2020 году сама Google писала о случаях, когда врачи замечали рак, которую ИИ-модель изначально не видела.