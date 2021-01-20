Наука и технологии
Сегодня 11:28
Искусственный интеллект Instagram научился подробно описывать фотографии пользователей
А также распознавать личности людей, изображённых на них
Instagram заметно «прокачал» возможности встроенного в соцсеть ИИ. Так, например, теперь искусственный интеллект платформы способен не просто понимать, что именно изображено на фото, но и «осознавать», каких именно людей он «видит».
Также новая разработка стала частью Facebook, головной компании Instagram. И если раньше алгоритм описал бы фото ниже как «5 человек играют на барабанах», то теперь он ещё и уточнит, что один из них — это Джей Юменс, сообщает TechCrunch.
Представители Facebook уже сообщили, что обновлённый ИИ научился распознавать в 10 раз больше предметов и сущностей, чем он умел ранее. Теперь общее число таких объектов составляет около 1200 штук. Как и все современные «фишки», обновлённая нейросеть, вероятнее всего, будет выкатываться волнами.