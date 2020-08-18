Искусственный интеллект использовали для определения самого быстрого гонщика Формулы-1
Для проведения достаточно высокотехнологичного онлайн-мероприятия, с организаторами Формулы-1 решили посотрудничать специалисты Amazon Web Services, на базе которой и был определен самый быстрый гонщик. Так, на первом месте “рейтинга” расположился бразилец Айртон Сенна, признанный быстрейшим гонщиком за всю историю. На втором месте оказался, пожалуй, один из самых популярных пилотов за всю историю чемпионата — немец Михаэль Шумахер. Третье место досталось британцу Льюису Хэмилтону.
Стоит отметить, что одним из главных достижений искусственного интеллекта оказалось то, что он смог убрать из вычислений переменную в виде скорости болида — машинное обучение занималось сравнением по скорости на квалификационном круге только напарников по команде, после чего и составляла рейтинг среди всех гонщиков. Это было крайне необходимо, так как машины разных команд отличаются по своим характеристикам.