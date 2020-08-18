Искусственный интеллект использовали для определения самого быстрого гонщика Формулы-1

Стоит отметить, что одним из главных достижений искусственного интеллекта оказалось то, что он смог убрать из вычислений переменную в виде скорости болида — машинное обучение занималось сравнением по скорости на квалификационном круге только напарников по команде, после чего и составляла рейтинг среди всех гонщиков. Это было крайне необходимо, так как машины разных команд отличаются по своим характеристикам.