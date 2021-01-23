Наука и технологии
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Искусственный интеллект использовали для «оживления» героев произведений искусства
Получилось удивительно реалистично
В сети появилась информация о необычном Instagram-аккаунте, в котором художник, используя искусственный интеллект, «оживляет» героев произведений искусства. Причём, в отличие от прошлых подобных проектов, итог работы его нейросети по-настоящему удивляет своей правдоподобностью.
Речь идёт об американском художнике Натане Шипои, который публикует результат работы ИИ в свой Instagram. Причём для наибольшей наглядности, он преобразовывает известные большинству работы: Мону Лизу великого Леонардо да Винчи, Уильяма Шекспира, Бенджамина Франклина со 100-долларовой купюры.
В качестве базы для «оживления» была использована технология pixel2style2pixel. Но без труда самого художника также не обошлось. Именно его усилия привели к тому, что итоговые изображения выглядят так, словно их сделали на современные фотоаппараты.