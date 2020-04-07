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Искусственный интеллект изучит тысячи источников для поиска методов лечения коронавируса

А его “коллега” поможет вычленить из них самые подходящие
В сети появилась информация о том, что искусственный интеллект, разработанный компанией IBM, займется изучением тысячи различных источников для поиска методов лечения коронавируса.

Что интересно, инженеры компании не ограничились использованием лишь одно искусственного интеллекта, сделав ставку сразу на два алгоритма: первый способен использовать данные тысяч авторизованных источников и агрегировать информацию из них. Второй же — “молекулярный исследователь” — получил уже полноценный графический интерфейс, который можно использовать для более удобного “вычлинения” необходимых терапевтических средств по интересующим признакам, а также поиска схожих молекул и построения визуальной модели их физической структуры.

”Чтобы систематизировать работу по выявлению новых методов лечения COVID-19, мы также предоставляем бесплатный доступ к платформе функциональной геномики на период пандемии. Созданный для обнаружения молекулярных особенностей вирусных и бактериальных геномов, этот облачный репозиторий и исследовательский инструмент включает гены, белки и другие молекулярные мишени из секвенированных вирусных и бактериальных организмов в одном месте с их связями”, — рассказал глава исследования IBM Дарио Жиль.

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