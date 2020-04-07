Искусственный интеллект изучит тысячи источников для поиска методов лечения коронавируса

Что интересно, инженеры компании не ограничились использованием лишь одно искусственного интеллекта, сделав ставку сразу на два алгоритма: первый способен использовать данные тысяч авторизованных источников и агрегировать информацию из них. Второй же — “молекулярный исследователь” — получил уже полноценный графический интерфейс, который можно использовать для более удобного “вычлинения” необходимых терапевтических средств по интересующим признакам, а также поиска схожих молекул и построения визуальной модели их физической структуры.

”Чтобы систематизировать работу по выявлению новых методов лечения COVID-19, мы также предоставляем бесплатный доступ к платформе функциональной геномики на период пандемии. Созданный для обнаружения молекулярных особенностей вирусных и бактериальных геномов, этот облачный репозиторий и исследовательский инструмент включает гены, белки и другие молекулярные мишени из секвенированных вирусных и бактериальных организмов в одном месте с их связями”, — рассказал глава исследования IBM Дарио Жиль.