Наука и технологии
Сегодня 15:18
Искусственный интеллект хотят использовать для проверки научных работ
Подобная помощь стала наиболее актуальной в период пандемии COVID-19
В сети появилась информация о том, что в будущем искусственный интеллект хотят использовать для проверки научных работ. По их мнению, уже нынешние продвинутые методы машинного обучения способны эффективно отделять “зерна от плевел”.
Так, например, в связи с пандемией коронавируса многие научные работы стали публиковаться в сети в обход процесса экспертной оценки — в так называемом варианте “препринта”. В случае, если подобная практика продолжится, это может привести к заявлениям в варианте “препринта” о том, что люди нашли лекарство от той или иной болезни (в том числе и коронавируса), несмотря на тот факт, что эти самые препараты не прошли необходимых клинических испытаний.
И именно для решения данной проблемы предлагается использовать технологию искусственного интеллекта, заявляют ученые:
Хотя инструменты еще не полностью разработаны, мы действительно приближаемся к тому, чтобы позволить автоматизированным системам обрабатывать тонны публикаций и находить неточности.