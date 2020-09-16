Искусственный интеллект хотят использовать для проверки научных работ

Так, например, в связи с пандемией коронавируса многие научные работы стали публиковаться в сети в обход процесса экспертной оценки — в так называемом варианте “препринта”. В случае, если подобная практика продолжится, это может привести к заявлениям в варианте “препринта” о том, что люди нашли лекарство от той или иной болезни (в том числе и коронавируса), несмотря на тот факт, что эти самые препараты не прошли необходимых клинических испытаний.

И именно для решения данной проблемы предлагается использовать технологию искусственного интеллекта, заявляют ученые: