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Искусственный интеллект Microsoft объединили с популярным музыкальным исполнителем

А именно с легендарной Björk
На сегодняшний день осталось мало областей, в которых не был бы интегрирован искусственный интеллект. Так, разработчики Microsoft решили внедрить его в еще одну популярную, творческую область - музыкальную, заручившись при этом поддержкой всемирно известной певицы Björk.

Разработчики компании Microsoft обучили свой фирменный искусственный интеллект формировать музыкальное полотно из хоровых аранжировок певицы. Однако разработка музыкальной композиции происходит довольно интересным образом, а именно на базе того, что попадает в объектив камеры системы, расположенной на крыше отеля Sister City в Нью-Йорке. К слову, именно в холле данного отеля и проигрывается музыка, созданная искусственным интеллектом Microsoft.

Таким образом искусственный интеллект способен не только учитывать облака и их вид, но и реагировать на время суток, климатические условия и даже на птиц, которые периодически пролетают мимо камеры. Прослушать результат совместной работы компьютера и певицы можно в опубликованном ниже видео. Кроме того, на официальном сайте отеля ведется прямая трансляция с камеры на крыше заведения, что позволяет не только насладиться видами Нью-Йорка, но и услышать как Björk и искусственный интеллект Microsoft интерпретируют происходящее в режиме реального времени.