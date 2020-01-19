Искусственный интеллект Microsoft объединили с популярным музыкальным исполнителем

Разработчики компании Microsoft обучили свой фирменный искусственный интеллект формировать музыкальное полотно из хоровых аранжировок певицы. Однако разработка музыкальной композиции происходит довольно интересным образом, а именно на базе того, что попадает в объектив камеры системы, расположенной на крыше отеля Sister City в Нью-Йорке. К слову, именно в холле данного отеля и проигрывается музыка, созданная искусственным интеллектом Microsoft.

Таким образом искусственный интеллект способен не только учитывать облака и их вид, но и реагировать на время суток, климатические условия и даже на птиц, которые периодически пролетают мимо камеры. Прослушать результат совместной работы компьютера и певицы можно в опубликованном ниже видео. Кроме того, на официальном сайте отеля ведется прямая трансляция с камеры на крыше заведения, что позволяет не только насладиться видами Нью-Йорка, но и услышать как Björk и искусственный интеллект Microsoft интерпретируют происходящее в режиме реального времени.